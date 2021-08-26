استكمال مبادرة «مصر بكم أجمل» لتوفير فرص عمل لذوي الهمم بالغردقة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، استكمال المرحلة الثانية لمبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة، والمقامة خلال الفترة من 24 وحتى 26 من شهر أغسطس ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة.

وأشار مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، إلى أنه تقدم للمبادرة خلال اليوم الثاني أكثر من ٩٠ مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة لتوزيعهم على سوق العمل.

وأكد أنه تم توفير فرص عمل بداخل كافة المنشآت السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر من الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، على أن يتم تدريبهم ومن ثم توقيع عقود العمل معهم، وتمكينهم داخل سوق العمل والاستفادة من مهاراتهم المتعددة بجميع المجالات و التخصصات.