تعليق قوي من إسلام الشاطر على اجتماع محمود الخطيب مع اللاعبين بعد ضياع الدوري .. فيديو

علق الإعلامي إسلام الشاطر نجم الإهلي السابق ، علي جلسة محمود الخطيب مع الفريق بعد التعادل مع الجونة وخسارة الدوري رسميا ويتوج نادي الزمالك به .

وقال الشاطر ، عبر قناة الإهلي ، ان بعد تلك الجلسة ستكون البداية من بعد مباراة الجونة ، وما فعله محمود الخطيب حدث فى عام 2019 من قبل الجماهير .

وشدد الشاطر ، علي ان ، لو جمهور الاهلي كان متواجد فى المدرجات لم ينزل محمود الخطيب الي أرض الملعب .

وتابع ، ان الخطيب قام بدور الجمهور واحب ان اوجه له الشكر علي ما فعله بعد مباراة الجونة .

واختتم إسلام الشاطر ، تصريحاته ، ان لو أى شخص تاني غير محمود الخطيب لم يفعل ذلك وسوف يهرب من المسئولية .