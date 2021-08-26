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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تستعرض تجربتها في مجال الذكاء الاصطناعي بمنتدى الأعمال الكندي العربي

سفير مصر في كندا
سفير مصر في كندا

شاركت مصر يومي ٢٤ و ٢٥ أغسطس الجاري في أعمال منتدى الذكاء الاصطناعي الذي ينظمه مجلس الأعمال الكندي العربي بمبادرة من سفارة جمهورية مصر العربية في كندا، وبالتنسيق مع منتدى الأعمال الكندي العربي.

 

وتحدث أمام فعاليات المنتدى كل من الدكتورة جولستان رضوان مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، بحضور ومشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا.

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واستعرضت الدكتورة جولستان رضوان في مداخلتها أبرز محددات الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي، والمشروعات التي تضطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق الذكاء الاصطناعي بمجالات الزراعة والري والرعاية الصحية والمدن الذكية والتخطيط الحكومي، ورؤية الوزارة تجاه سبل بناء وتعزيز القدرات في هذا المجال، وجهود الدولة في إنشاء مراكز إبداع ومدن ذكية.

كما شهدت الجلسة الثانية مشاركة الدكتورة هدى بركة في الجلسة المعنية بالجامعات ومعاهد البحث العلمي، حيث قدمت عرضاً بشأن فرص التعاون الحالية والمستقبلية مع كندا في مجال بناء القدرات، منوهة بمبادرة بناة مصر الرقمية وأهدافها المتمثلة في تطوير القدرات العلمية لخريجي الجامعات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

 كما استعرضت البرامج ذات الصلة بالمبادرة، ونموذج التعاون الجاري مع الجامعات الكندية، وآخرها جامعة أوتاوا التي تم توقيع اتفاق معها لمنح شهادة الماجستير في عدد من المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لخريجي الجامعات المصرية.

  ولاقت المشاركة المصرية اهتماما كبيراً من الحضور من الشركات الكندية ومجتمع الأعمال الكندي الذي تجاوز ال 100 مشارك، وعكست أسئلة المشاركين اهتماماً بالتطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا الملعومات والاتصالات في مصر، واهتماما باستجلاء فرص التعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات الكندية في هذا المجال.

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