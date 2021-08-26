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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 27 حالة تعد في إطار تطوير شارع السلام بالغردقة

جانب من الازالات
جانب من الازالات

 

 

تمكنت لجنة الإزالات بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، من إزالة  ٢٧ حالة تعدي فوري على مساحة ٨٠٠م عبارة عن أرصفة وسلالم وأسوار ولافتات تعوق التطوير بشارع السلام، كما تم رفع مطابق الصرف الصحي بشارع سمير زوايا ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، بإزالة جميع التعديات والإشغالات التي تعوق التطوير بالمدينة.

 

واستكملت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رأفت أعمال الترميمات التي بدأت في شارع المدارس من فك وتركيب البرادورة لتطويره ورفع كفاءته.

 

كما تابع رأفت أعمال التطوير ورفع الكفاءة واخر ما استجد في أعمال الرصف  بالمنطقة خلف اتوبيس الوجه القبلي  وأعمال إحلال وتغيير خط المياه 300 مللى بذات المنطقة .

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالاستمرار بمتابعة المشروعات  التي تتم داخل مدن المحافظة.

الغردقة شارع السلام ازالة تعديات رئيس مدينة الغردقة البحر الأحمر

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