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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تصعد للدور الثاني بتمهيدي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ميار شريف
ميار شريف

نجحت ميار شريف، لاعبة المنتخب المصري للتنس الأرضي، في الصعود للدور الثاني من الدور التمهيدي لبطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزها على الأمريكية كليرفي نجونيو بمجموعتين للاشئ.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: "6 - 3، 6 - 4".

ومن المقرر، أن تلتقي ميار في الدور الثاني من الدور التمهيدي مع البيلاروسية يوليا هاتوكا.

ونجحت لاعبة التنس المصرية، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" في الدخول لقائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.

كانت ميار، حققت إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك بالمنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار شريف بـ8 ألقاب فردية، و6 ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.

ميار شريف المنتخب المصري جراند سلام تنس أمريكا

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