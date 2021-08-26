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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سها سعيد: قرار الرسوم يعيق الإنتاج الفني ونشكر محافظ القاهرة على استجابته

صدى البلد

قالت سها سعيد وكيل لجنة الإعلام بـ مجلس الشيوخ،  إن تحركهم بشأن رسوم الأعمال الفنية جاء بعد دعم الرئيس السيسي للفن، متابعة: المجلس رأى أن قرار الرسوم يعوق الإنتاج الفني، ولهذا تم إلغاء القرار على الفور والعمل على إعادة هيكلته.
 

وأضافت "سها سعيد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن قرار الرسوم لن يؤثر فقط على الإنتاج لفني، بل سيأثر ايضا على القطاع السياحي، متابعة: نتمنى أن نقوم بانتاج العديد من الأعمال الدرامية التي تعبر بشكل كبير عن الشارع المصري الحقيقي.



وأكدت على أن التنسيق بشأن تصوير الأعمال الفنية بمحافظة القاهرة يساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة.
 

ولفتت أن الرسوم الخاصة بالأعمال الفنية، الإعلانات لم تلغ، ولكن ستعود لما كانت عليه من قبل، وكشفت أن الأرقام الأخيرة كانت سببا فى حدوث مشكلات.


كما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ “صدى البلد”، عن سعادته بالمقابلة التي عقدها مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وذلك لمناقشة لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة.

وقال أشرف زكي: "بيان محافظ القاهرة أكد على مدى تفهمهم للوضع ووضع ضوابط مناسبة ، فالأعمال الفنية تختلف الاعلان غير التصوير السينمائي".

وأضاف أشرف زكي: "أنا ضد أننا مندفعش فلوس ، بالعكس فنحن نستهلك مرافق وشوارع وبالتالي يجب دفع قيمة مقابل ذلك ، ولكن يجب أن يكون المبلغ مقبول".

تابع أشرف زكي:" اللواء خالد عبد العال أخبرني أنه يدعم الصناعة والسينما والفنون ، وأنا أشكره للغاية هو والنائبة سها سعيد والنائب نادر مصطفى".

وتابع أشرف زكي: "أنا كنت مع رئيس اتحاد المنتجين السعوديين وكان منزعجا للغاية ، ولكن بعد بيان محافظ القاهرة أبدى تحمسه للعمل مرة أخرى"
 

سها سعيد مجلس الشيوخ رسوم الأعمال الفنية الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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