أكاديمية الشعر تصدر نجوم من تراب للشاعر الدكتور محمد حجو

صدرت عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مجموعة شعريةبعنوان "نجوم من تراب" للشاعر الدكتور محمد حجو.

تضم المجموعة التي أتت في 100 صفحة من القطع المتوسط ثلاثة وعشرين قصيدة، كتبها الشاعر بين عامي 2017 و2020 خلال تجواله في عدد من المدن كما يشير إلى ذلك في نهاية كل قصيدة، وتلك المدن هي "الرباط، أبوظبي، ستراسبورغ و كراكوف".

وتمتاز قصائد المجموعة بثراء مفرداتها واتساع دلالاتها وتعدد موضوعاتها كذلك. ويحرص فيها الشاعر على نسج صوره الشعرية بعناية ودراية، ويختار لها عناوين ذات أبعاد ومفارقات فنية جميلة، نلحظ ذلك من خلال العنوان الأول الذي يتوسط غلاف المجموعة "نجوم من تراب"، بالإضافة إلى مجموعة من العناوين منها :"عازف البلور، جمرة العين، رقصة الجن، عمر البادية، مرة كثيرة". كما نجده في مقابل ذلك حريصا على إيصال فكرته الشعرية بسهولةويسر، منتقيا مفردات سهلة الفهم ولكنها تحمل معانٍ عميقة في الوقت ذاته.

يقول في قصيدة بعنوان "كلمات قليلة":

إذا قلتُ إني أحبكِ

لا تكتفي بحروفي

ومدّي عيونك نحوَ السّماءِ

فما للهوى إن تسيري

سوى طرقٍ مستطيلةْ.

هي كلمات قليلة، ولكنها ترسم حالة شعرية مدهشة، تصنع من الطرق المستطيلة مسارا للعشق والكلام المعبّر عبر صياغات شعرية صافية تحيطها الدهشة والبساطة معا.

ومن العناوين التي اختارها الشاعر لقصائده وتتكون من مفردة واحدة نذكر على سبيل المثال: العابرون، الشاعر، الثكلى، المتعدّد، المفرد، المثنى، هيفاء.." وفي ذلك إشارة أيضا على عدم تكلّف الشاعر في انتقاء مفرداته الشعرية وصياغاتها، وانحيازه في كثير من كتاباته للسهل الممتنع.

يذكر أن الدكتور محمد حجو استاذ السيميائيات وتحليل الخطاب في جامعة محمد الخامس بالرباط، وهو عضو اللجنة الاستشارية في برنامج "أمير الشعراء" وله عدد من المؤلفات في الشعر والقصة والرواية والنقد.