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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن.. إصابة الفنان علاء زينهم في حادث سيارة.. وتدهور الحالة الصحية للسيناريست حمدى يوسف بعد إصابته بفيروس كورونا

صدى البلد

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع بجانب بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 
 

ونرصد فى السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن .. 

إصابة الفنان علاء زينهم في حادث سيارة

تعرض الفنان علاء زينهم لحادث سير بسيارته أمس الثلاثاء، أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء تصوير أحدث أعماله.

 

وقال علاء زينهم لـ صدى البلد :" إن حالته مستقرة ويعاني فقط من بعض الجروح والكدمات في جسده ، مؤكدا أنه أجرى فحوصات على رأسه من أجل التأكد من سلامته أو عدم وجود أي نزيف وجاء الأشعات جيدة".

 

أضاف علاء زينهم :" أنا حاليا في منزلي وأحتاج للراحة  التامة لمدة أيام قليلة بسبب وجود تورم في يدي اليمنى، على أن أعود بعد ذلك لتصوير باقي أعمالي التي أشارك بها ".

 

تدهور الحالة الصحية للسيناريست حمدى يوسف بعد إصابته بفيروس كورونا
 

تدهورت الحالة الصحية للسيناريست حمدى يوسف بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

 

ونقل السيناريست حمدي يوسف إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي حيث تم وضعه تحت جهاز التنفس الصناعى في إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى.

أعمال حمدى يوسف:

وقدم السيناريست والمنتج حمدى يوسف العديد من الأعمال الفنية منها "مملكة يوسف المغربى"، من بطولة منذر رياحنة ومصطفى فهمى وعلا غانم وأنوشكا، للمخرج عادل الأعصر، و"عريس ديلفرى" و"ابن النظام"، من بطولة هانى رمزى، للمخرج أشرف سالم، و"فلاح في الكونجرس"، من بطولة شعبان عبد الرحيم، كما شارك في كتابة فيلم "أمير الظلام"، للزعيم عادل إمام.

 

إصابة طارق العريان بفيروس كورونا


علم صدى البلد أن المخرج طارق العريان أصيب بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة  إيجابية .

ويخضع حاليا طارق العريان للعزل المنزلي، حيث أصيب بالفيروس منذ أربعة أيام ويتلقى العلاج وفقا لبروتكول وزارة الصحة المصرية . 

 

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