تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة قيود كورونا

تراجعت أسعار النفط وسط تجدد المخاوف إزاء تعافي الطلب مع فرض قيود إضافية لكبح إصابات كوفيد-19.



وفي التداولات الآسيوية المبكرة، هبط خام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 71.80 دولار للبرميل، بعدما صعد 1.7 بالمئة أمس.

وهبط الخام الأميركي 55 سنتا أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 67.81 دولار للبرميل بعدما صعد 1.2 بالمئة في جلسة التداول السابقة.

ويثير تفشي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مدفوعة بالسلالة دلتا مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، مما يضر بالطلب على النفط والسلع الأخرى.

يذكر أن مخزونات النفط الأميركية هبطت 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 432.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020، متجاوزة متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز والذي أشار إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.