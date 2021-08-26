درجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 26-8-2021

عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-8-2021.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

دمنهور 33 26

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29