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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تتسلم أول دفعة لقاح مضاد لكورونا محلي الصنع.. طالبان تسمح للأفغان بمغادرة البلاد بعد نهاية الشهر.. وبينيت على موعد مع بايدن اليوم.. الأبرز في صحف الإمارات اليوم

صحف الإمارات
صحف الإمارات

ميركل: الواقع الجديد في أفغانستان مر ولكن علينا التعامل مع طالبان
الإمارات تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب لغة الحوار
السودان يكشف أضرارًا جديدة لسد النهضة
الصين تتوعد من يتهمونها بتسريب فيروس كورونا من مختبر

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تسلم مصر أول مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" المضاد لكورونا المصنع محليا، وتابعت آخر مستجدات الموقف في أفغانستان.

في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن الوزارة تسلمت أول مليون جرعة من لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) المضاد لكورونا، المُصنع محليا بعد اتمام مراحل الاختبارات.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع فيس بوك أن هذا يأتي وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية. وأكدت الوزيرة أن ما حققته شركة فاكسيرا يعد نقلة نوعية وتاريخية في مصر.

وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الخليج" إعلان المبعوث الألماني إلى أفغانستان، ماركوس بوتزل، الأربعاء، أن حركة طالبان وافقت على السماح للأفغان الذين يحملون الوثائق الرسمية «القانونية» بمغادرة بلادهم بعد المهلة النهائية المحددة في 31 أغسطس لاستكمال عملية انسحاب القوات الأمريكية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها أجلت 88 ألف شخص منذ 14 أغسطس الجاري.

وأفاد المبعوث الألماني، على تويتر، بأنه التقى نائب رئيس وفد طالبان المفاوض، شير محمد عباس ستانيكزاي، الذي «أكد لي أنه ستبقى لدى الأفغان الحاملين وثائق قانونية، فرصة السفر على متن الرحلات التجارية بعد 31 أغسطس».

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ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي "الحوار مع طالبان" الذين عادوا إلى السلطة للحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان منذ نشر قوات حلف شمال الأطلسي.

وأكدت ميركل أمام النواب في البرلمان الألماني "يجب أن يتمثل هدفنا في الحفاظ قدر الإمكان على التغييرات التي قمنا بها على مدار العشرين عاماً الماضية في أفغانستان".

وأضافت "يتعين على المجتمع الدولي كذلك التحاور حول هذا الأمر مع طالبان"، بينما من المقرر أن يُستكمل انسحاب القوات الأمريكية في 31 أغسطس. وتابعت "طالبان حقيقة واقعة في أفغانستان" موضحة أن "هذا الواقع الجديد مرير لكن علينا مواجهته".

وقالت صحيفة "البيان" إن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أكد حرص الإمارات الدائم على متانة وقوة العلاقات العربية الإيجابية ووحدتها وتطويرها، بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة، ويعزز ازدهارها ونهضتها.

ومن هذا المنطلق فإن الإمارات تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف أن الإمارات ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين، وتسعى إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة التي تخدم القضايا العربية.

وأكد بن زايد حرص الإمارات على توثيق وتطوير علاقاتها الثنائية مع البلدين الشقيقين، مثمناً التعاون الدائم الذي يحكم العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب والجزائر.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن وزير الري السوداني، ياسر عباس أكد، أمس الأربعاء، أن حجب المعلومات من قبل إثيوبيا عن الملء الأحادي لسد النهضة، كلف بلاده باهظاً. كما أشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء بشأن موسم فيضان 2021-2022 استعرضت تقريرا عن “الفيضان بمدينة الفاو والدمار الكبير الذي حدث والأراضي الزراعية التي غمرت”.

وقال “عدم تبادل المعلومات أجبر السودان على اتخاذ إجراءات احتياطية مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير”. كما أضاف “أحد أهم سمات فيضان هذا العام الإيراد الكبير غير المتوقع من النيل الأبيض، والذي يفوق كل ما تم رصده خلال المئة عام السابقة”.

دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم أن الصين هددت بالرد على من يزعمون تسريب فيروس كورونا من مختبرات صينية، في تحذير يأتي قبل أيام من نشر الولايات المتحدة نتائج تحقيق استخباراتي بشأن منشأ الفيروس الذي تسبب في الجائحة العالمية.

وقال فو تسونج، مدير عام إدارة ضبط التسلح بوزارة الخارجية الصينية، "سنواصل التعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، في أبحاثها وتعقبها لمنشأ الفيروس، ولكننا لن نقبل اتهامات سياسية لا أصل ولا أساس لها. وإذا ما كانوا يرغبون في اتهام الصين دون سند، من الأجدر بهم أن يستعدوا للهجوم المضاد من الصين".

ونقلت "الاتحاد" عن الشطرة التنزانية إعلانها مقتل ثلاثة من عناصرها وحارس أمن خاص برصاص مسلّح أطلق النار أمام السفارة الفرنسية في دار السلام، العاصمة الاقتصادية للبلاد، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

وقال قائد عمليات الشرطة في تنزانيا ليبراتوس ساباس للصحافيين إنّ دوافع المهاجم لا تزال مجهولة، مشيراً إلى أنّ ستّة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.

وبحسب موقع "24" الإخباري، قال مسؤول أمريكي كبير إن من المقرر أن يبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض الخميس، أن واشنطن تشاطر إسرائيل مخاوفها من تسريع إيران وتيرة برنامجها النووي لكنها ستبقى ملتزمة في الوقت الحالي بالمسار الدبلوماسي مع طهران.

وأضاف أن وحدات الطرد المركزي لدى إيران ومخزونات اليورانيوم والتقنيات التي طورتها جعلت من قدرات إنتاج قنبلة نووية "على بعد بضعة أشهر فحسب" مشيراً إلى أن الزعيمين سيناقشان "ما يتعين عمله في هذا الشأن".

أفغانستان طالبان كورونا المغرب الجزائر ايران

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