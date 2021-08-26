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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصادرات والواردات تفحص 135.9 ألف رسالة خلال النصف الأول 2021

صدى البلد

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن معامل الهيئة قامت بفحص 135.884 رسالة خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها 34.410 ألف عينة غذائية و42.161 ألف عينة كيميائية و56.476 ألف عينة صناعية و2838 عينة تعاقد.

وقال اللواء إسماعيل جابر إن عدد الرسائل المعروضة على الهيئة خلال النصف الأول من عام 2021، بلغت 126.126 ألف رسالة. 

وأوضح أن إجمالي رسائل الواردات الصناعية بلغ 107.557 ألف رسالة، تم قبول 107.399 ألف رسالة، ورفض 158 رسالة، بينما بلغت رسائل الواردات غير صناعية 18.569 رسالة تم قبول 18.519 ألف  رسالة ورفض 50 رسالة.

وذكر أن الإدارة العامة للعلاقات العامة وخدمة المواطنين  قامت بالرد على الشكاوى والاستفسارات والتظلمات الواردة خلال النصف الأول من عام 2021 من خلال مركز الاتصالات الذي استقبل 27.627 ألف اتصال، بينما استقبل الموقع الإلكتروني 142.454 ألف زائر، وقد تم الرد على 746 استفسارا على خدمة “اسأل ونحن نجيب” بالموقع الإلكتروني، فيما أصدر قطاع الأعمال 6725 تقريرا لخدمة جمهور المتعاملين ومتخذي القرار.

وقام مركز تدريب الهيئة بتدريب 326 متدربا خلال النصف الأول من عام 2021، ومن أهم البرامج التدريبية (مزاولة التصدير، مزاولة الاستيراد، الفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، برامج الآيزو، وغيرها من البرامج المختلفة).

 

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الصادرات الصادرات والواردات البرامج التدريبية الصناعية التظلمات خدمة المواطنين

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