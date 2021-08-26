رغم الاوكازيون ... شعبة الملابس تؤكد ضعف الاقبال والحركة الشرائية .. تفاصيل

قال محمود الداعور رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حركة المبيعات ضعيفة وحركة الإقبال لم تكن بالشكل المأمول رغم الأوكازيون الذى قد تصل نسبة التخفيضات خلاله حتى %70.

ولفت فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى انتعاش السوق بشكل قليل في ظل تتابع المواسم من عيد اضحى ثم المصايف ثم موسم المدارس وكل ذلك يضعف بطبيعته من القوة الشرائية للمستهلكين.

ولفت إلى أن أغلب المنتجين يتجهون حاليا لتصنيع ملابس المدارس استعدادا لموسم الدراسة الجديد 2022/2021، متوقعا استقرار أسعار الملابس بهدف كسر حالة الركود وتنشيط حركة المبيعات.