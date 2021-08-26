يحدث الآن في الجامعة العربية.. مناقشات جادة لإعفاء الطيران من الضرائب والرسوم الجمركية

بدأت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة ممثلي السلطات المالية، وسلطات الطيران المدني في الدول العربية بشأن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة برئاسة رئيس قسم الشئون الدولية بهيئة الزكاة والضرائب والجمارك أسامة عبد الله الزهيميل.

وناقش الاجتماع - الذي يستمر يومين - التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة.

وأوضحت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح على هامش الاجتماع أن اللجنة تناقش الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية التي توصّل إليها المجتمعون، حيث اتفق المشاركون في الاجتماع -الذي عُقد في يناير الماضي- على أن ينحصر دور اللجنة في مناقشة الجانب الفني المتعلق بالوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للاتفاقية بما يحقق تطلعات الدول والمصالح المشتركة.

وأشارت إلى أن الجامعة العربية طرحت اليوم مشروع المسودة الثامنة لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وهو المبدأ الذي تؤكد عليها معاهدة شيكاغو لعام 1944.