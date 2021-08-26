كاتبة صحفية: لابد أن تكون العلمين الجديدة مدينة متكاملة وليست سياحية فقط

قالت الكاتبة الصحفية، هند عبد العزيز، إنه خلال الفترة الأخيرة تم التعامل مع الساحل الشمالى على أنه مكان للمصيف، ومجموعة من القرى السياحية موجه الاستثمار فيها لبعض الفئات العالية.

وأضافت هند عبد العزيز، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه من المهم جداً أن يصبح تخطيط العلمين الجديدة، مدينة متكاملة وليست سياحية فقط.

وفى سياق آخر، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لـ مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي طوال السنة وليس في فصل الصيف، متابعا: نستهدف خلق وإنشاء مدن مستدامة في الساحل الشمالي مثل العلمين الجديدة.



وأضاف “هاني يونس” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية المصرية، أن هناك تكليفاً واضحاً من الرئيس السيسي بإتاحة كورنيش مدينة العلمين الجديدة لكل المصريين بالمجان، متابعا: الدولة وفرت أنشطة اقتصادية داخل مدينة العلمين الجديدة متاحة طوال العام، مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وأوضح المستشار الإعلامي لـ مجلس الوزراء: أن العلمين أصبحت تضم طلاباً وموظفين وأساتذة مع وجود الجامعات والأنشطة الاقتصادية، مشددًا على أن المدينة أصبحت متاحة وتعمل طوال العام.



وأشار إلى أن منطقة العلمين يوجد بها منطقة صناعية، وعليه سيكون هناك عمال وفنيين ومهندسين وغيرهم، منوها إلى أن المدينة تضم أبراجاً بارتفاع 42 دوراً.



ولفت إلى أن المدينة تضم إسكاناً اجتماعياً يناسب مختلف الشرائح، بداية من محدودي الدخل وحتى من هم فوق متوسطي الدخل، مشددًا على أن مدينة العلمين تتيح سكن لكافة الفئات.