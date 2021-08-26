العراق يكشف عن مؤامرة مدبرة لإفشال الانتخابات القادمة

قال مجلس القضاء الأعلى بالعراق اليوم الخميس إن تحريات قضائية قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون "الابتزاز الإلكتروني" كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغيير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية.

وأضاف المجلس في بيان أن هذه المجموعة استعانت بخبراء لمحاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة والإساءة للمتنافسين.

وقال إن "أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وبينت التحقيقات "أنه تم طرح فكرة إنشاء قناة على برنامج تيليغرام من قبل أحد المتهمين، وتكون مؤمّنة برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم إطلاق القناة باسم (سيدة الخضراء)، وبدأت النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية.

ويضيف البيان أن اثنين من أصل ثلاثة متهمين حالياً، وهم موقوفون حالياً، اعترفا بعد مواجهة بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الإلكترونية، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جدد موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.