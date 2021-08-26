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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب بطلق ناري بعزبة طحاوي في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


لقي شاب مصرعه بطلق ناري بالصدر يدعي محمد .ع.ح يبلغ من العمر 17 عاماً يعمل عامل في ورشة احذية و مقيم بقرية طحاوي التابعة لمركز شرطة اطسا بمحافظه الفيوم  

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد ثابت عطوه  مأمور مركز شرطة اطسا بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة وفاة شخص إثر طلق ناري"خرطوش" بمنطقة الصدر

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة اطسا برئاسة المقدم اسلام قرني رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص يدعي م.ع.ج يبلغ من العمر 17عاما بطلق ناري خرطوش في منطقه الصدر مما أدى إلى وفاة


وأكدت تحريات المباحث حول الواقعة بأن المتهم يدعي ياسين .ز.ى ويعمل بنفس ورشة الاحذية هو آلذي اطلق النيران علي المجني علية ويوجد صلة قرابه وانه كان يوجد خلاف قبل الواقعة وتم الصلح بينهم

وتجدد الخلافات اليوم فقام الجاني بإحضار فرد خرطوش وقام بإطلاق النار علي المجني مرديا اياه قتيل في الحال  ، وقامت سيارة أسعاف الفيوم  بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة
وتحرر محضر بالواقعة و بعرضه على نيابة أطسا قرر حسام المغربي وكيل نيابة إطسا الذي يباشر التحقيقات.​ بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات

 

 

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