"السكة الحديد" تعلن إلغاء تشغيل قطارين وتغيير مسار آخرين اليوم.. تفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بمناسبة أعمال التطوير الخاصة بنظم الإشارات والتى يتم تنفيذها بخط الزقازيق / بنها، فتقرر إلغاء تشغيل القطار رقم 263 بنها / الزقازيق المقرر قيامه من بنها 9.10 مساءا والقطار رقم 262 الزقازيق / بنها المقرر قيامه من الزقازيق 10.05 مساءا.

وأضافت إنه تم أيضاً تغيير مسار القطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة المقرر قيامه من بورسعيد الساعة 6.35 مساءاً والقطار 339 اكسبريس القاهرة / الزقازيق / المنصورة المقرر قيامه من القاهرة 8.40 مساءاً ليكون خط سيره طريق القاهرة / شبين القناطر / الزقازيق بدلا من خط القاهرة / بنها / الزقازيق وذلك ليلة 26/8/2021 فقط .

وقدمت الهيئة اعتذارها عن هذه التعديلات المؤقتة وإذ تشكر الهيئة جمهور الركاب على حسن تعاونهم .