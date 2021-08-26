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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"السكة الحديد" تعلن إلغاء تشغيل قطارين وتغيير مسار آخرين اليوم.. تفاصيل

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بمناسبة أعمال التطوير الخاصة بنظم الإشارات والتى يتم تنفيذها بخط الزقازيق / بنها، فتقرر إلغاء تشغيل القطار رقم 263 بنها / الزقازيق المقرر قيامه من بنها 9.10 مساءا والقطار رقم 262 الزقازيق / بنها  المقرر قيامه من الزقازيق 10.05 مساءا.

 

وأضافت إنه تم أيضاً تغيير مسار القطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة المقرر قيامه من بورسعيد الساعة 6.35 مساءاً والقطار 339 اكسبريس القاهرة / الزقازيق / المنصورة المقرر قيامه من القاهرة 8.40 مساءاً  ليكون خط سيره طريق القاهرة / شبين القناطر / الزقازيق بدلا من خط القاهرة / بنها / الزقازيق وذلك ليلة 26/8/2021 فقط .

 

وقدمت الهيئة اعتذارها عن هذه التعديلات المؤقتة وإذ تشكر الهيئة جمهور الركاب على حسن تعاونهم . 

السكة الحديد المنصورة القطارات الزقازيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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