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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام.. "ونش الزمالك" أفضل مدافع فى الدورى

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك

توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بلقب الدوري المصري الممتاز رقم ١٢ على مدار تاريخه.

 

ونجح الفارس الأبيض فى استغلال تعثر غريمه التقليدي النادى الأهلى واقتناص اللقب المحلي الغائب عن القلعة البيضاء منذ ٦ سنوات.

 

وساهم محمود حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء فى تتويج فريق الزمالك بلقب الدوري الممتاز رقم ١٣.

 

ويستعرض “صدى البلد” أبرز مميزات ونش الزمالك التى ساهمت فى أفضليته كمدافع صلد فى الدورى المصرى خلال الموسم الحالي.

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يمتلك مدافع نادي الزمالك محمود حمدي الونش مواصفات المدافع الذي يتمناه اى مدرب حيث يتميز
بالشراسة والإنضباط بالتزامن مع الهدوء والامكانيات الفنية.

 

كما يتسم الونش مدافع نادى الزمالك بالقوة في الالتحامات واستخلاص الكرة والنجاح فى الثنائيات الأرضية والفضائية والتمركز. لوالعب بالرأس.

 

الونش لديه أفضلية أيضا فى دقة التمرير العمودي والقطري إضافة إلى السرعة كما أنه لاعب يتسم بالذكاء ويلعب بعقله.

خاض محمود حمدى الونش، 29 مباراة خلال الموسم الحالي منها 27 شارك خلالها كلاعب أساسي.

 

حصل محمود حمدى الونش على 3 بطاقات صفراء فقط ولم يحصل على أي كارت أحمر خلال الموسم الحالي وأمتاز بدقة التمريرات التى بلغت 81٪ واستخلاص الكرة 97 مرة وتشتيت الكرة بالرأس 62 مرة.



كما نجح محمود حمدي الونش مدافع نادى الزمالك فى صنع إثنين من الفرص للتسجيل وإعتراض التمريرات 45 مرة والتدخلات الناجحة بلغت 21 مرة.

 

ويتبقى مباراة واحدة فى الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز المقرر إقامتها غدا الجمعة أمام فريق البنك الاهلي.

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