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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بتكلفة 300 مليار جنيه.. معاون وزير الإسكان يوضح جهود الدولة في مشروعات التوسع العمراني| فيديو

مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مشروعات التوسع العمراني، مشيراً إلى أن الوضع في قطاع الصرف الصحي كان مهملاً لسنوات طويلة، ولكن الدولة رفعت نسبة التطوير وتغطية القرى بشبكات ومحطات الصرف الصحي من 12% عام 2014 إلى 40% عام 2021.

وأضاف طارق الرفاعي، خلال لقائه مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تنفيذ حوالي 587 مشروعا بتكلفة 20 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه الجهود وفقاً لاستراتيجية مصر في 2030، بوصول نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100% بتكلفة 300 مليار جنيه.

ولفت معاون وزير الإسكان لشئون المرافق إلى مبادرة “حياة كريمة” التي عملت على الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وجميع الخدمات المطلوبة في القوى المصرية، خلال 3 سنوات فقط بتكلفة 800 مليار جنيه، معقباً: "المبادرة الرئاسية هي التي قللت المدة من 10 سنوات إلى 3 سنوات فقط".

وأوضح طارق الرفاعي أنه لرفع نسبة التطوير من 12% إلى 40% تطلب الأمر تقسيم الأولويات إلى مرحلتين، مرحلة عاجلة ومرحلة آجلة، مشيراً إلى أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة طبقاً لرؤية وخطة واستراتيجية وأولويات، أما في المرحلة الآجلة تم اختيار القرى الأقرب من المجاري المائية للحفاظ على صحة المواطن المصري ومنع التلوث.

وأكد معاون وزير الإسكان أنه كان هناك أولوية أيضاً للقرى التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حتى لا تتأثر صحة المواطنين، منوها إلى أنه تم تنفيذ العديد من الخدمات، للخروج من ريف بلا خدمات أو قليل الخدمات، إلى ريف متكامل الخدمات.

معاون وزير الاسكان مشروعات التوسع العمراني قطاع الصرف الصحي المهندس طارق الرفاعي مبادرة حياة كريمة

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