الإسماعيلي يتحرك لحسم ضم نجم سيراميكا كليوباترا

بدأت اللجنة الفنية المكلفة بإدارة النادي الاسماعيلي بقيادة علي ابو جريشة و عماد سليمان، في التحرك لشراء محمد حسن لاعب وسط الفريق المعار من نادي سيراميكا كليوباترا.

وقدم النادي الاسماعيلي عرضًا رسميًا لنادي سيراميكا كليوباترا من أجل شراء اللاعب بناءً عل رغبة قوية من إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش الذي طالب باستمرار اللاعب في الموسم الجديد.

و يعتبر محمد حسن من افضل لاعبي النادي الاسماعيلي في دوري هذا الموسم بالرغم من انتقاله للفريق في شهر يناير الماضي، إلا أنه ترك بصمة كبيرة في قلوب جماهير الدراويش التي تطالب جميعها بإستمرار اللاعب بعد الروح القتالية و الإمكانيات الفنية العالية التي أبرزها بقميص الإسماعيلي خلال الأشهر القليلة الماضية.

و يرغب ايهاب جلال في بناء فريق قوي قادر على حصد الألقاب بالموسم الجديد، و ذلك يبدأ بالحفاظ على الأعمدة الرئيسية للفريق مع بعض التدعيمات المنتظرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



على جانب آخر، قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الدفع بمجموعة من اللاعبين البدلاء والناشئين خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها غدا الجمعة فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء قرار إيهاب جلال بالدفع بمجموعة من البدلاء والناشئين خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة فى ظل رغبته فى تجربة العديد من اللاعبين والحكم على مستواهم بشكل كبير وحسم مصيرهم من البقاء مع الفريق أو من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وحسم الإسماعيلى بقاءه فى الدورى الممتاز رسميا، بعد تعادله فى المباراة الماضية أمام طلائع الجيش بعد موسم شاق للدراويش.