الصناعات الغذائية: نمو سوق اللبن المعبأ من 12% لـ 55% في 2020

شاركت غرفة الصناعات الغذائية في المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لطب الاطفال الذي يعقد في مدينة الغردقة خلال الفترة من 25 الي 28 اغسطس 2021، وذلك ضمن فاعليات الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها.

وعرض الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية بالغرفة محاضرة علمية بعنوان: «اللبن الصحي الآمن للمستهلك»، في إطار أنشطة وفعاليات الحملة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والراسخة فى ذهن المستهلك المصرى عن اللبن المعبأ والتوعية بأخطار تداول الالبان السائبة مجهولة المصدر.

واشادت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بنتائج الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها، وآثارها الإيجابية حيث ساهمت في زيادة وعى المستهلك بالألبان المعباة المنتجة طبقا للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية السليمة، كما غيرت من ثقافة ووجهة نظر المستهلكين ومعتقداتهم الخاطئة بان اللبن المعبأ ليس طبيعيا ويحتوى على مواد حافظة، بالاضافة إلي ارتفاع سوق اللبن المعبأ المعامل حراريا من 12% فى 2007 الى حوالى 55% في 2020.

واكدت الغرفة، في بيان لها أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي، يعمل جاهداً بالتعاون مع الجهات المعنية بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري توفيرا للفاتورة العلاجية للدولة التى تتسبب بها الألبان العشوائية غير المعالجة حرارياً وغير المعبأة ومجهولة المصدر فى أجزاء كبير منها.

وأشارت الغرفة، أن الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها بدأ التفكير فيها في 2007 بتكليف كلية الزراعة جامعة الإسكندرية باجراء دراسة علمية ميدانية لمعرفة الحالة الصحية للبن الخام المتداول فى الاسواق في القاهرة الكبري والاسكندرية حيث أظهرت النتائج ارتفاع العدد الكلي للميكروبات والتلوث بالفورمالين والمبيدات والمعادن الثقيلة والغش بالزيوت النباتية والكشف عن الميكروبات المسببة للامراض.

واضافت الغرفة، انه تم إجراء تحديث الدراسة 2009وعرضت النتائج على وزارة الصحة وكان من أهمها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وكلية الزراعة جامعة الاسكندرية وشركة تتراباك لتنفيذ حملة قومية للتوعية بسلامة الالبان ومنتجاتها تحت شعار "اللبن المعبأ هو الامان ووزارة الصحة هى الضمان"، وتم الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.