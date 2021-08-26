عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الغذائية: نمو سوق اللبن المعبأ من 12% لـ 55% في 2020

صدى البلد

شاركت غرفة الصناعات الغذائية في المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لطب الاطفال الذي يعقد في مدينة الغردقة خلال الفترة من 25 الي 28 اغسطس 2021، وذلك ضمن فاعليات الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها.

وعرض الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية بالغرفة محاضرة علمية بعنوان: «اللبن الصحي الآمن للمستهلك»، في إطار  أنشطة وفعاليات الحملة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والراسخة فى ذهن المستهلك المصرى عن اللبن المعبأ والتوعية بأخطار تداول الالبان السائبة مجهولة المصدر. 

واشادت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بنتائج الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها، وآثارها الإيجابية حيث ساهمت في زيادة وعى المستهلك بالألبان المعباة المنتجة طبقا للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية السليمة، كما غيرت من ثقافة ووجهة نظر المستهلكين ومعتقداتهم الخاطئة بان اللبن المعبأ ليس طبيعيا ويحتوى على مواد حافظة، بالاضافة إلي ارتفاع سوق اللبن المعبأ المعامل حراريا من 12% فى 2007 الى حوالى 55% في 2020.

واكدت الغرفة، في بيان لها أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي، يعمل جاهداً بالتعاون مع الجهات المعنية بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري توفيرا للفاتورة العلاجية للدولة التى تتسبب بها الألبان العشوائية غير المعالجة حرارياً وغير المعبأة ومجهولة  المصدر  فى أجزاء كبير منها.

وأشارت الغرفة، أن الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها بدأ التفكير فيها في 2007 بتكليف كلية الزراعة جامعة الإسكندرية باجراء دراسة علمية ميدانية لمعرفة الحالة الصحية للبن الخام المتداول فى الاسواق في القاهرة الكبري والاسكندرية حيث أظهرت النتائج ارتفاع العدد الكلي للميكروبات والتلوث بالفورمالين والمبيدات والمعادن الثقيلة والغش بالزيوت النباتية والكشف عن الميكروبات المسببة للامراض.

 واضافت الغرفة، انه تم إجراء تحديث الدراسة 2009وعرضت النتائج على وزارة الصحة وكان من أهمها  توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وكلية الزراعة جامعة الاسكندرية وشركة تتراباك لتنفيذ حملة قومية للتوعية بسلامة الالبان ومنتجاتها تحت شعار "اللبن المعبأ هو الامان ووزارة الصحة هى الضمان"، وتم الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

الحالة الصحية اتحاد الصناعات المصرية الألبان زيوت بروتوكول تعاون الصناعات الغذائية الحملة القومية مواصفات القياس أشرف الجزايرلي الإشتراطات الصحية

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: تطعيم 1.3 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

فرجاني ساسي كلمة السر..رحيل الاعب التونسي سر حصول الزمالك علي الدورى..اعرف الحكاية

الصحة :زيادة مراكز لقاحات كورونا إلى 678 وبدء عمل مركز اللقاح الموسع بالإسكندرية

النواب يحسم جدل فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

قرعة مونديال الأندية لليد .. برشلونة ينتظر الفائز من الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة.. هل تؤجل الحكومة العام الدراسي الجديد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

الداخلية تكذب 4 شائعات.. وحريق قسم الشرابية وحفل محمد رمضان الأبرز

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

فرمان كارتيرون.. رحيل 9 لاعبين عن الزمالك في الميركاتو الصيفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ