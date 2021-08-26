عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة مونديال الأندية لليد .. برشلونة ينتظر الفائز من الأهلي والزمالك

الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” عن وقوع الفائز من الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، مع برشلونة بطل أوروبا.

وستقام مباراة برشلونة ضد الفائز من الأهلي والزمالك بكأس السوبر الإفريقي، في مونديال اليد، يوم 6 أكتوبر المقبل.

وأعلن نادي برشلونة مؤخرا، تعاقده مع النجم المصري علي زين، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من الشارقة الإماراتي، مع أحقية الشراء.

وتحتضن المملكة العربية السعودية بطولة لكأس العالم للأندية لكرة اليد، في الفترة من 5 أكتوبر المقبل، حتى يوم 9 من الشهر ذاته.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد 

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، أعلن مؤخرا، إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر الإفريقي فى القاهرة بدلا من المغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي،  تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك لتقام فى  10 سبتمبر المقبل، بعد أن كان محددا لها فى وقت سابق  18 أغسطس.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأهلى أمام الزمالك فى نهائى السوبر الإفريقي، بعد انسحاب النجم الساحلي من المشاركة نظرا لظروف خاصة به.

السوبر الإفريقي الأهلى الزمالك كأس العالم للأندية لكرة اليد الأهلي ضد الزمالك

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: تطعيم 1.3 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

فرجاني ساسي كلمة السر..رحيل الاعب التونسي سر حصول الزمالك علي الدورى..اعرف الحكاية

الصحة :زيادة مراكز لقاحات كورونا إلى 678 وبدء عمل مركز اللقاح الموسع بالإسكندرية

النواب يحسم جدل فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

قرعة مونديال الأندية لليد .. برشلونة ينتظر الفائز من الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة.. هل تؤجل الحكومة العام الدراسي الجديد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

الداخلية تكذب 4 شائعات.. وحريق قسم الشرابية وحفل محمد رمضان الأبرز

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

فرمان كارتيرون.. رحيل 9 لاعبين عن الزمالك في الميركاتو الصيفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ