قرعة مونديال الأندية لليد .. برشلونة ينتظر الفائز من الأهلي والزمالك

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” عن وقوع الفائز من الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، مع برشلونة بطل أوروبا.

وستقام مباراة برشلونة ضد الفائز من الأهلي والزمالك بكأس السوبر الإفريقي، في مونديال اليد، يوم 6 أكتوبر المقبل.

وأعلن نادي برشلونة مؤخرا، تعاقده مع النجم المصري علي زين، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من الشارقة الإماراتي، مع أحقية الشراء.

وتحتضن المملكة العربية السعودية بطولة لكأس العالم للأندية لكرة اليد، في الفترة من 5 أكتوبر المقبل، حتى يوم 9 من الشهر ذاته.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، أعلن مؤخرا، إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر الإفريقي فى القاهرة بدلا من المغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي، تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك لتقام فى 10 سبتمبر المقبل، بعد أن كان محددا لها فى وقت سابق 18 أغسطس.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأهلى أمام الزمالك فى نهائى السوبر الإفريقي، بعد انسحاب النجم الساحلي من المشاركة نظرا لظروف خاصة به.