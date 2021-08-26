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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زين يطالب بتكريم قائد قطار لنجاحه فى منع كارثة جديدة بالأقصر

محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم قائد القطار الروسي بعد نجاحه فى منع كارثة على شريط السكة الحديد بخط القاهرة- الأقصر موجهاً تحية تقدير لهذا السائق على يقظته فى منع كارثة كادت تسبب فى خسائر كبيرة فى ارواح ركاب القطار.

 

 كما طالب " زين الدين " فى بيان اليوم، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باصدار تكليفات فورية وحاسمة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى التى تمر عبرها قطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بالاسراع فى وضع آلية لمنع جميع وسائل النقل من المرور من اى منفذ غير شرعى ومحظور المرور منه داخل حرم خطوط السكك الحديدية مؤكداً ان تنفيذ هذه الآلية يكفل الحد من مثل هذه الحوادث الخطيرة.

 

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وكان مصدر مسئول بمرفق السكك الحديدية قد أكد أن قائد القطار رقم 974  تمكن من إيقاف القطار قبل الاصطدام بسيارة نقل عبرت من منفذ غير شرعي بإحدى قرى الأقصر.

وذكر أن قائد القطار تمكن من الرباط قبل الاصطدام بعربة النقل، ونجح في منع التصادم وتفادي الحادث، بينما وقفت العربة على شريط القطارات.

وتابع: قائد القطار اتصل بغرفة المرافقة المركزية لإزالة العربة من على شريط السكة الحديد، ليتمكن من المسير

مجلس النواب وزير النقل القطار الروسي السكة الحديد خط القاهرة- الأقصر

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