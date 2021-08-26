وكيل "أفريقية الشيوخ" يهنئ "المقاولون العرب" بالفوز بمشروع طريق في الكونغو

بتكلفة 110 ملايين يورو..

وجه الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ رئيس حزب السادات الديمقراطى، التهنئة لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس سيد فاروق رئيس الشركة بعد فوز الشركة بمشروع إنشاء طريق بجمهورية الكونغو الديمقراطية بطول 150 كم، ويتضمن إنشاء 3 كباري بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق، وكذلك إنشاء 33 عمل صناعي لصرف مياه الأمطار وحماية الطريق.

وقال " السادات " فى بيان أصدره اليوم، أن شركة المقاولون العرب من الشركات الوطنية العظيمة التى لها دورها الكبير فى دعم مشروعات البناء والتشييد داخل مختلف الدول العربية والافريقية مطالباً من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لهذه الشركة العملاقة التى ترفع دائما اسم وعلم مصر اقليميا وعربياً وافريقياً وعالمياً.

وطالب الدكتور عفت السادات، من جميع الشركات المصرية الحكومية والخاصة ورجال الاعمال والاستثمار التوجه الى الدول الافريقية خاصة بعد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى علاقات مصر مع مختلف دول القارة السمراء مؤكداً ان هناك ثقة كبيرة من الدول الافريقية فى الشركات المصرية وفى الخبرات والكوادر البشرية المصرية فى مختلف المجالات .

وكان رئيس المقاولون العرب المهندس سيد فاروق قد اوضح أن الطريق يربط بين مقاطعتي كامويشا وكانجا، وتبلغ تكلفته 110 ملايين يورو، بتمويل من صندوق التنمية الأوروبي.

وأشار "فاروق" إلى أن الشركة بدأت مؤخراً في تنفيذ مشروع إنشاء وتأثيث مبنى وزارة الدفاع الوطني الكونغولية بالعاصمة (كينشاسا) والذي فازت به من خلال مناقصة، ويتكون من 5 طوابق.

واختتم المهندس سيد فاروق بأن المقاولون العرب في الكونغو الديمقراطية قد اكتسبت ثقة العملاء، نتيجة لجودة الأعمال التي تنفذها والالتزام بمواعيد التسليم، لافتاً إلى أن الشركة تنتهى حالياً من تنفيذ طريق باتشامبا لوانجى وعدد من الطرق الداخلية بمدينة (كينشاسا) وكذلك تطوير شبكة ومحطة المياه بمدينة أوفير.