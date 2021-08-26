العراق.. القبض على قيادى داعشى في أربيل

تحرك بهويات مزورة

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، القبض على ما يسمى إداري ولاية الجنوب بتنظيم داعش الإرهابي في أربيل.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على ما يسمى إداري ولاية الجنوب بداعش في أربيل.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان صادر، اليوم الخميس، إنه تم القبض على إداري عام ولاية الجنوب في عصابات داعش الإرهابية المُكنى "أبو منصور" والذي كان يتحرك بهويات مزورة.

يأتي ذلك بعد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومواصلة جهاز مكافحة الإرهاب عملياته النوعية ضد داعش.