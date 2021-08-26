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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المرأة والصحة|طريقة علاج تليف الرحم بالغذاء.. أيهما أفضل العنب الأحمر أم الأخضر؟

العنب الأحمر و الأخضر
العنب الأحمر و الأخضر

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

قبل تناوله.. أيهما أفضل العنب الأحمر أم الأخضر؟

العنب من أبرز الفاكهة التي يحرص العديد من الأشخاص على شرائها و تناولها خلال فصل الصيف نظرا لقيمته الغذائية و إحتوائه على العديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات الضروريةو لجسم الأنسان.

هناك العديد من أنواع و ألوان العنب مثل الأسود و الأخضر و الأحمر و لكن لا يعرف البعض ما الفرق بين هذه الألوان و ما هو الأفضل لجسم الإنسان.

 

طريقة علاج تليف الرحم بالغذاء.. إليك الأطعمة الممنوعة والمسموحة

يأتى علاج تليف الرحم بالغذاء من أكثر الطرق التي ترغب النساء في معرفتها للتمكن من علاج الأورام الليفية في الرحم  لأنها تعد من أبسط الطرق وتكلفتها بسيطة.

 كما أن علاج تليف الرحم بالغذاء من أكثر الطرق العلاجية أمانا وليس لها آثار جانبية ضارة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح.

 

بسبب الصبارة الراقصة.. معلومات لا تعرفها عن مرض الايكولاليا

الصبارة الراقصة تصدرت خلال الفترة الماضية التريند ومواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الكثير على شرائها بالأخص للأطفال.

لكن الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، قال إن لعبة  الصبارة الراقصة  لا تنشأ عنها أى مخاطر أو الإصابة بمرض الايكولاليا، وهو مرض ترديد الكلام عند الطفل، وذلك طالما كانت تحت مراقبة الآباء ولم يسمحوا لأطفالهم بتقضية طيلة الوقت أمام هذه اللعبة.

 

 

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