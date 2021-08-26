خبيرة تغذية: لا تغفل عن زيادة وزنك.. فيديو

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن الرهان أو تحديات الطعام ستجعل المعدة كبيرة، وبالتالى زيادة الوزن نتيجة زيادة حجم الوجبة.

وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدهون تكون صعبة عندما تكون داخل الجسم، معقبة: "لا تغفل عن زيادة وزنك لأن الدهون مع الوقت ستكون عنيدة وصعبة".

في سياق آخر، وجهت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، رسالة هامة للمواطنين بشأن السمنة، وقالت إن عمليات التخسيس فى البداية تكون أفضل بكثير من تركها لسنوات طويلة وتتراكم.

وأضافت أن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، مشيرة إلى أن فائدتها هي معرفة مدى سرعة فقدان الوزن كل أسبوع، معقبة: "ممكن ناكل كل وأى حاجة ولكن بنسب قليلة ومعتدلة".

وأكدت أنه من المهم في فقدان الوزن ألا تتأثر الكتلة العضلية، فذلك مضر جدا، موضحة أنه يجب التوجه لخبير تغذية من أجل تخسيس الجسم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد من كورسات التخسيس لديها في المنظومة، منوهة إلى أنه يوجد العديد من الحالات التى تأتى للمنظومة بأسباب سمنة مختلفة، وبالتالى يجب أن يوجد العديد من الكورسات التى تناسب كل حالة.