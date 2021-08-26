النقيب محمد حامد يخطف قلب الصيدلانية علا ويحتفلان بعقد قرانهما.. صور

احتفل النقيب طبيب محمد حامد كرم، بعقد قرانه على الصيدلانية علا عصام أبو بكر بعد قصة حب كبيرة جمعت بين العروسين.



وحرص المدعوون من الأهل والأصدقاء، على التقاط الصور التذكارية مع العروسين وتقديم التهاني والأمنيات بمستقبل سعيد، وحضر كتب الكتاب العديد من أصحاب العروسين، في تجمع عائلي يملوه السعادة والبهجة بقريتي سنهور وابوخطوه بمحافظة البحيرة



ويقام حفل الزفاف مساء غد الجمعة بإحدى القاعات على طريق دمنهور اسكندرية الزراعي قرب مدينة ابو حمص بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ومحافظة البحيرة لتقديم التهنئة للعروسين.

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