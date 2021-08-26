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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

النقيب محمد حامد يخطف قلب الصيدلانية علا ويحتفلان بعقد قرانهما.. صور

صدى البلد

احتفل النقيب طبيب محمد حامد كرم، بعقد قرانه على الصيدلانية علا عصام أبو بكر بعد قصة حب كبيرة جمعت بين العروسين.
 

وحرص المدعوون  من الأهل والأصدقاء، على التقاط الصور التذكارية مع العروسين وتقديم التهاني والأمنيات بمستقبل سعيد، وحضر كتب الكتاب العديد من أصحاب العروسين، في تجمع عائلي يملوه السعادة والبهجة بقريتي سنهور وابوخطوه بمحافظة البحيرة 
 

ويقام حفل الزفاف مساء غد الجمعة بإحدى القاعات على طريق دمنهور اسكندرية الزراعي قرب مدينة ابو حمص بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ومحافظة البحيرة  لتقديم التهنئة للعروسين.

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محافظة البحيرة دمنهور وزارة الداخلية حفل الزفاف النقيب محمد حامد كرم حفل زفاف محمد حامد وعلا عصام

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