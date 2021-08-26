عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرزها وجود دخل ثابت.. التضامن توضح شروط كفالة الأطفال

ريهام فؤاد ، مدير
ريهام فؤاد ، مدير ادارة الأسر البديلة بوزارة التضامن

قالت ريهام فؤاد، مدير إدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تولى رعاية كبيرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ومنظومة الأسر الكافلة والبديلة، حيث تم وضع شروط خاصة بالأسر الكافلة.
وأضافت ريهام فؤاد، خلال استضافتها ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية MBC  مصر، أنه تم تعديل الشروط فى اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل بشأن الأسر البديلة، حيث تم استبدال مصطلح مجهولى النسب بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وأشارت إلى أن الشروط التى تم وضعها أيضا اشتملت على أن يكون عمر الزوجين من ٢١ : ٦٠ عاما، كما يجوز للأرامل والمطلقات والآنسات وذلك منذ سن الثلاثين، لافتة إلى أن الكفالة تكون بأخذ لقب العائلة من الأسرة التى تكفل الطفل، بالإضافة إلى أن يكون المستوى الاجتماعى والدخل ثابت مناسبين للطفل، ويتم عمل بحث اجتماعى، ويتم متابعة الطفل بعد إعطائه للأسرة كل ٣ أشهر، والوقوف على مستجدات حالته الصحية والاجتماعية باستمرار.
يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، شهدوا مؤخرا فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها  صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، خلال الفعاليات، بتوزيع مراكب صيد صغيرة لـ135 سيدة من الصائدات الأرامل اللائي لديهن رخص صيد سارية وليس لديهن مركب، كما سلمت لكل منهن صندوق مبرد لحفظ حصيلة الصيد وبدلة صيد وشباك صيد، كما قامت بتسليم بدل صيد لـ900 سيدة من صائدات البرارة وهن الأيدي الشريفة التي تقوم على البر بالصيد وتأمين الرزق لأسرهن.

وفي كلمتها خلال الفعاليات، أعلنت نيفين القباج عن ثلاث مبادرات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية "بر أمان"، تتمثل الأولى في تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين والبالغ عددها طبقا للمسجل بهيئة الثروة السمكية نحو 20 ألف مركب، حيث ستتحمل الوزارة 50% من تكلفة تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة ، التي لا يزيد طولها على 6 أمتار وتعمل في البحيرات الداخلية، ونهر النيل والتي يحمل مالكها رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة، على أن يقوم الصياد بسداد نسبة الـ 50% الباقية، كما ستساعد الوزارة الصياد في التخلص من المركب القديم من خلال إعادة تدويره، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز إعادة تدوير المخلفات.

وأضافت أن مبادرة إحلال مراكب الصيد سيتم تمويلها في إطار خطة وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، ومنها العاملون في قطاع الصيد، ووفق معايير وشروط محددة لتحديد المستحقين لهذا الدعم من الدولة.

 

اخبار وزارة التضامن صندوق تحيا مصر نيفين القباج المبادرة الرئاسية وزارة التضامن

ترشيحاتنا

صلاة قيام الليل هل تجوز بعد العشاء ثم الشفع والوتر؟

ريم سامى تحتفل بخطوبتها في الساحل الشمالى.. اليوم

مفوضية شئون اللاجئين تحتفي بمسيرة عطاء جواهر القاسمي

الجوية من 55% والحربية 60% .. تخفيض نسب القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

ممر شرفى ودون جماهير.. تفاصيل حفل تسليم الزمالك درع الدورى غدا

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة.. هل تؤجل الحكومة العام الدراسي الجديد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

المزيد

ساحة رأي

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ