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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برعاية وزير التعليم العالي..

«التحديات التكنولوجية للصناعات الفلزية» ورشة عمل في «بحوث وتطوير الفلزات»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول عقد ورشة عمل بعنوان "التحديات التكنولوجية للصناعات الفلزية".
وأشار التقرير إلى أن الورشة تهدف لبحث إمكانية الاستفادة من الصناعات الفلزية التى تعتبر مكونًا هامًا فى الصادرات المصرية.

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واستعرضت الورشة النماذج الناجحة التى قدمها ممثلو الجهات الصناعية المشاركة، وتم فيها الاستفادة من مخرجات البحث العلمى فى مجالات الصلب والسبائك الحديدية وغير الحديدية، كما عرض ممثلو الأقسام المختلفة بشبكة تكنولوجيا الفلزات المشروعات التطبيقية التى تم تنفيذها فى الصناعة، وكذلك المشروعات التى تم تطبيقها على المستوى النصف صناعى، والأنشطة العلمية بشعبة تكنولوجيا الفلزات التى تم تنفيذها على أرض الواقع.
كما شملت الورشة عرض أوراق عمل عن تكنولوجيا صناعة الصلب الصديقة للبيئة، ومناقشة التحديات التى تواجه الصناعات التعدينية والميتالورجية، ورؤية الجهات الصناعية لدور البحث العلمى فى خدمة الصناعة.
وخلال فعاليات الورشة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات، وشركة ICI للتعاون فى مجالات “التآكل وطلاء الأكاسيد الموصلة، وتصنيع أنودات الحماية الكاثودية”، كما تم الاتفاق على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء؛ لبحث الاستفادة من مخرجات الورشة، وإمداد الجهاز بقاعدة بيانات لتقديم الاستشارات والدورات التدريبية والمشروعات القابلة للتنفيذ، وما يتوافر من مخرجات جاهزة للتطبيق كمشروعات يمكن تمويلها من خلال الجهاز؛ للمساهمة فى حل مشكلة البطالة ودعم وتنمية الاقتصاد القومى.
وأشار التقرير إلى توصيات الورشة والتى تضمنت أن يتولى مركز بحوث وتطوير الفلزات إنشاء منصة إلكترونية تجمع بين مجتمعى البحث العلمى والصناعة، يتم من خلالها طرح النقاط البحثية القابلة للتطبيق الصناعى، كما أوصت الورشة بالتوجه للاستثمار فى صناعة مخلفات قشور الصلب، ونقل تكنولوجيا إنتاج حبيبات الصلب ومدببات الصلب التى توصل إليها المركز، وتم تطبيقها على المستوى نصف الصناعى، وكذا نتائج أبحاث المركز من خلال مشروع تحالف الصناعات الكيميائية الممول من أكاديمية البحث العلمى حول استخدام خام المنجنيز منخفض الدرجة.
كما تضمنت توصية بالتعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات، والجمعية الدولية للتآكل، وشركة حديد المصريين، والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ومصنع 99 الحربى.
حضر الورشة الدكتور الشيخ المجدوب محمد منسق الروابط العلمية باتحاد مجالس البحث العلمى العربية، والدكتور محمد فريد الغريب مدير إدارة ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور إبراهيم غياض رئيس شعبة تكنولوجيا الفلزات، وممثلو الأقسام العلمية بالمركز، وبمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية المصرية والعربية بالحضور وعبر تقنية “زووم”.

 

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