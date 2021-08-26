وفد من متدربي مركز التنمية الإدارية لجمهورية السودان يزور المنطقة الاقتصادية

استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وفداً من متدربي مركز التنمية الإدارية بجمهورية السودان، بمقر الهيئة بالعين السخنة للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة والتعريف بمشروعاتها في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وكذلك الاطلاع على المصانع المقامة داخل المنطقة والموانئ التابعة.

وخلال اللقاء، عرض نائب رئيس المنطقة الاقتصادية شرحاً تفصيلياً عن البنية التنظيمية والتشريعية، وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات و سهولة في أداء الأعمال والنفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول، مما يجعلها بوابة للسوق الأفريقية والشرق الأوسط، كما عرض أهمية التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومثيلاتها في أفريقيا، خاصة بعد انضمامها لمنظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية AEZO.

وأكد اللواء محمد شعبان اهتمام القيادة السياسية المصرية وحرص الحكومة على تحدي كل الصعوبات وإنجاز بعض المشروعات القومية الكبرى والتي انعكست على مؤشرات التنمية الاقتصادية ووضعت مصر في مرتبة متقدمة ضمن الدول الناشئة ذات معدل النمو الإيجابي.

وعقب اللقاء، قام الوفد بتفقد المنطقة الصناعية والتوسعة الجديدة للأرصفة بميناء السخنة وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.

