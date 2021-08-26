عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"حماة الوطن": استكمال تعليم غير قادرين خطوة طال انتظارها وتعكس اهتمام الرئيس بالمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قال الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد الفقيه القانون والقيادي بحزب حماة الوطن، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال التعليم لأي طالب غير قادر على التعليم على نفقة الدولة، خطوة مهمة وطال انتظارها خاصة في ظل ارتفاع نسب التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يهتم بالفئات المهمشة ويشعر بهموم المواطن.

 

وأضاف "الهدهد" في تصريحات له، أن ملف التعليم وخاصة لصغار السن هو الخطوة الأولى في طريقة النهضة وهناك عشرات التجارب للدول المتقدمة والنامية التي بدأت بالتعليم وأصبحت في وضع اقتصادي وصناعي أفضل، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع توجيه الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني الذي يعد قاطرة التنمية.

txt

التقزم لدى الأطفال.. استشاري المناعة يوضح الأسباب و كيفية العلاج

txt

تأثير الأنيميا على شبكية العين.. اعرف التفاصيل

 

 

 وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باستكمال التعليم لأي طالب غير قادر على التعليم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" على ملف الطفولة المبكرة وتغذية الأطفال لحمايتهم من الأنيميا والتقزم.

حماه الوطن التعليم نفقة الدولة الرئيس السيسي نسب التسرب نيفين القباج التقزم حياة كريمة

ترشيحاتنا

إطلاق نار على طائرة عسكرية إيطالية أثناء إقلاعها من مطار كابول

صلاة قيام الليل هل تجوز بعد العشاء ثم الشفع والوتر؟

ريم سامى تحتفل بخطوبتها في الساحل الشمالى.. اليوم

مفوضية شئون اللاجئين تحتفي بمسيرة عطاء جواهر القاسمي

الجوية من 55% والحربية 60% .. تخفيض نسب القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

ممر شرفى ودون جماهير.. تفاصيل حفل تسليم الزمالك درع الدورى غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة.. هل تؤجل الحكومة العام الدراسي الجديد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

المزيد

ساحة رأي

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ