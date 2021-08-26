"حماة الوطن": استكمال تعليم غير قادرين خطوة طال انتظارها وتعكس اهتمام الرئيس بالمواطن

قال الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد الفقيه القانون والقيادي بحزب حماة الوطن، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال التعليم لأي طالب غير قادر على التعليم على نفقة الدولة، خطوة مهمة وطال انتظارها خاصة في ظل ارتفاع نسب التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يهتم بالفئات المهمشة ويشعر بهموم المواطن.

وأضاف "الهدهد" في تصريحات له، أن ملف التعليم وخاصة لصغار السن هو الخطوة الأولى في طريقة النهضة وهناك عشرات التجارب للدول المتقدمة والنامية التي بدأت بالتعليم وأصبحت في وضع اقتصادي وصناعي أفضل، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع توجيه الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني الذي يعد قاطرة التنمية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باستكمال التعليم لأي طالب غير قادر على التعليم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" على ملف الطفولة المبكرة وتغذية الأطفال لحمايتهم من الأنيميا والتقزم.