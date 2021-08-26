عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي : اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مبادرة حياة كريمة ..وزايد : زيادة عدد مراكز لقاحات كورونا إلى 678 مركزًا

صدى البلد

وزيرة الصحة : بدء عمل مركز اللقاح الموسع بالإسكندرية

تطعيم 1.3 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

تيسيرات لحصول المواطنين المسافرين على اللقاح

مضاعفة الأعداد المتعاقد عليها من علاج الأجسام المضادة "ريجينيرون"

 استقبال 10 آلاف جرعة بالإضافة إلى توريد أجهزة أشعة مقطعية جديدة

 

عُقد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء، والتي استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، كما تستهدف الجولات المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ من أجل ضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

على جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع بوتيرة إعطاء التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا" لجميع المنتمين لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مؤكدا أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين سير العمل بهذا الشأن، وهناك توجيهات من الرئيس بضرورة الانتهاء من هذه المهمة قبل بدء العام الدراسي.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً.

 وفي مستهل عرضها، أشارت وزيرة الصحة إلى الموقف الحالي للقاحات فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأسبوع الماضي شهد التوسع في إجمالي عدد مراكز اللقاحات ليزيد من 580 إلى 678 مركزا، بواقع 512 مركزاً للمواطنين و175 مكتب سفر، كما سلطت الوزيرة الضوء على الفرق المتنقلة ومراكز التلقيح بمحافظات: مطروح، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والسويس، منوهةً إلى أنه تم بدء العمل بمركز اللقاحات الموسع بالإسكندرية، فضلاً عن البدء التجريبي بأكاديمية الفنون بالجيزة، مضيفة أنه يتم دعم مراكز تقديم اللقاحات بفرق توعية لرفع الوعي والتنظيم.

كما استعرضت الوزيرة موقف توريد اللقاحات المختلفة، " سينوفارم، سينوفاك، فايزر، ومودرنا، وغيرها، وحول موقف تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه فيما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والجهات التابعة له، فقد تم تطعيم نحو 1.3 مليون من العاملين المستهدفين.

 كما نوهت الدكتورة هالة زايد إلى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التيسير لحصول المواطنين المسافرين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الدول المسافرين إليها، مشيرة إلى أنه تم التيسير على المواطنين من خلال إمكانية التسجيل للحصول على لقاح السفر عبر الموقع الإلكتروني للقاحات بدلاً من استخدام الخط الساخن فقط، موضحة أنه تم الانتهاء من إعطاء 250 ألف جرعة من لقاح جونسون الخاص بالسفر، كما تم زيادة عدد المسجلين للحصول على لقاح المسافرين من 260 ألف مواطن إلى 760 ألف مواطن، وذلك خلال 72 ساعة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الشهادات التي تم إصدارها خلال شهر أغسطس الجاري وصل إلى نحو 362 ألف شهادة.

 وتطرقت الوزيرة إلى موقف تطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن إجمالي المسجلين بوزارة التربية والتعليم وصل إلى أكثر من 472 ألف مسجل على مستوى الجمهورية، وجار العمل على الانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية لهم خلال شهر سبتمبر المقبل، قبيل بداية العام الدراسي الجديد.

وحول التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتطعيم العاملين بها، والطلبة الجامعيين، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع المعنيين بالوزارة، وتم وضع مستهدف يومي للجامعات للعمل على الانتهاء منه بنهاية سبتمبر المقبل، على أن يتم إرسال نتائج المستهدفات لمتابعة موقف اللقاح بالجامعات بصورة يومية، منوهةً في هذا الصدد إلى أنه تم إتاحة جزء خاص بالطلاب الجامعيين بموقع تسجيل اللقاحات، موضح به المحافظة والجامعة التابعة لها. 

 كما نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم مضاعفة الأعداد المتعاقد عليها من علاج الأجسام المضادة "ريجينيرون"، وأنه تم استقبال 10 آلاف جرعة، بالإضافة إلى توريد أجهزة أشعة مقطعية جديدة والتي بلغ إجماليها 108 أجهزة، تم توريد 18 جهازا منها خلال أغسطس الجاري.

 كما استعرضت الوزيرة الموقف الحالي لخزانات الأكسجين الطبي بالمستشفيات، والتي تضمنت تركيب 75 خزان أكسجين سعة 11 لترا، و22 خزان أكسجين سعة 6 آلاف لتر، فضلاً عن توفير1435 أسطوانة أكسجين سعة 40 لتراً.

وزيرة الصحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة اجتماع مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا حياة كريمة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: أبرز أعراض متحور دلتا.. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

قائمة منتخب مصر .. الأهلي نمبر وان فى اختيارات البدري والزمالك الوصيف

انفجار خارج مطار كابول والتقارير الأولية تشير إلى أنه عمل انتحاري

الخطوط الجوية السعودية تصدر قرارا عاجلا بشأن الرحلات الداخلية

جوكر الأهلي الجديد.. كريم فؤاد خليفة بركات أم بديل معلول ؟

تفجير انتحاري.. البيت الأبيض: بايدن اطلع على تفاصيل انفجار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الوزراء يوافق على 7 قوانين خاصة بالبحث عن الذهب والمعادن

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

المزيد

ساحة رأي

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ