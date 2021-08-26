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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد تنظم معرض ختام الأنشطة المدرسية

ارشيفيه
ارشيفيه

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، معرض ختامي للأنشطة التربوية لطلاب مدارس المحافظة وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدرسة المروة الإعدادية تحت عنوان (معسكر اقرأ)، لخلق مناخ إبداعي للطلاب يساعد علي نمو قدراتهم وتطوير مهاراتهم الابتكارية تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠م.

 وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الخميس،  إن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب والقراءات المتعددة من خلال تنفيذ مجموعة من  الورش الإبداعية.

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وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بمنظومة العمل، وفى ختام جولته بالمعسكر كرم وكيل وزارة التعليم الطلاب القائمين على المعسكر والطلاب المشاركين في المعسكر.

 من ناحية أخرى، تابع  الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، لآخر مستجدات العمل في تنفيذ مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تزيين وتجميل المدارس تحت شعار التنافس وروح التعاون وحب العمل شعار الفترة في تزيين وتجميل مدارس الوادي الجديد.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وفقا لخطط الدولة لمجابهة كورونا، والمتابعة اليومية وبصفة دائمة لجميع المدارس لحظة بلحظة وحل أي عقبات أو مشكلات بشكل فورى.

 

التربية والتعليم تعليم الوادي الجديد فيروس كورونا مديرية التربية والتعليم منظومة العمل احتفالية معسكر مديرية وزارة التربية والتعلي أنشطة فيروس كورون اليوم الخميس

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