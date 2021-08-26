أخبار البرلمان| القانون يمنح معاشا شهريا لهؤلاء الأطفال.. وصحة النواب تكشف حقيقة إصابة متلقي لقاح كورونا بـ متحور دلتا

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم،الخميس:

بعد واقعة الدائري.. ما عقوبة السير عكس الاتجاه بقانون المرور

تحديد أماكن وأوقات وقوف السيارات.. 5 اختصاصات لتنظيم المركبات بقانون السايس

تحرش بـ فتاة عبر تطبيق إلكتروني.. تعرف على عقوبة سائق نقل

أطفال المطلقة الأبرز.. القانون يمنح معاشا شهريا لهؤلاء الأطفال| تفاصيل

عضو صحة النواب تكشف حقيقة إصابة متلقي لقاح كورونا بـ متحور دلتا

برلمانية: تخطى حالات كورونا حاجز الـ200 جرس انذار خطير

احذر..هذا الفعل يعرضك لـ غرامة فورية 10 آلاف جنيه فى المواصلات العامة

برلماني: حصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لتوفير فرص عمل تناسب قدراتهم

رئيس لجنة الشباب بالنواب يزور مصابي فريق دسوق لكرة السرعة

3 شروط للتبرع بـ الدم في قانون تجميع البلازما الجديد..تعرف عليها

برلماني:تطعيم 1.3 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة جهود مضنية تبذلها الصحة