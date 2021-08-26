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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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معاون وزير الإسكان للمرافق: هناك 3 مشروعات صرف صحي جارية بمحافظة مطروح

المهندس طارق الرفاعى
المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الاسكان للمرافق

قال المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان للمرافق إن مطروح من ضمن المحافظات الحدودية القريبة من البحار، ولهذا تم تنفيذ عدد من محطات تحلية المياه.

وأضاف معاون وزير الاسكان للمرافق، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "الاخبار" عبر فضائية "دى إم سى"، أن تم تنفيذ محطة تحلية سيدى عبدالرحمن بمطروح بطاقة 12 ألف متر مكعب في اليوم، ودخلت الخدمة بالفعل، فضلا عن محطة مياه الضبعة لخدمة الضبعة القديمة والجديدة بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميا.
وأشار معاون وزير الاسكان للمرافق، إلى أنه سيتم تنفيذ محطات تحلية مياه لكل المحافظات الحدودية بهدف توفير مياه نهر النيل وزيادة الوعاء المائي لمصر.

وأكد معاون وزير الاسكان للمرافق أن هناك 3 مشروعات صرف صحي جاري تنفيذها بمحافظة مطروح لضمان وصول المياه لكل المناطق، وأشار إلى أن الوضع المائي مؤمن في محافظة مطروح، وكل المناطق تم تغذيتها بمحطات المياه، ومعدل نصيب الفرد بها يتخطى 150 لترًا يوميا

وفى سياق اخر أكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تشهد طفرة حقيقية وستساهم في نقل الريف المصري نقلة نوعية، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق العدالة والمساواة من خلال توفير الدعم القوي للأسر الأكثر فقرا ومدها بكافة الخدمات والمرافق.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف أيضا التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالإضافة لما يقدم خلال المبادرة من خدمات اجتماعية لتخرج القرى بعد انتهاء المبادرة بشكل جديد مطور نموذجي، منوها إلى أن أهم المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة تشمل مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمرافق، أن الحكومة تقوم بملحمة لإنجاح مشروع تطوير الريف المصري الذي سينقل حياة المواطنين في الريف المصري.

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