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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوكر الأهلي الجديد.. كريم فؤاد خليفة بركات أم بديل معلول ؟

كريم فؤاد
كريم فؤاد

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع  كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم اللاعب كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التراجع عن صفقة كريم فؤاد والذى أنهى النادى الأهلى التعاقد معه ، بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وأصر مسؤولو القلعة الحمراء على استكمال صفقة اللاعب كريم فؤاد حيث يثق الجميع داخل النادى فى قدرات اللاعب الفنية ويرون أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين الفترة المقبلة فى الأهلى حينما يحصل على فرصة وينسجم داخل الفريق.

كريم فؤاد جوكر الكرة المصرية الجديد

ويعد كريم فؤاد اللاعب الأحق بلقب جوكر الكرة المصرية الحالي، ليس فقط لأنه يجيد اللعب في 4-5 مراكز مختلفة، الجناح الأيمن و الأيسر والظهير الأيمن والأيسر ولاعب الوسط، بل لأنه يتألق فيها جميعًا ويترك بصمة أينما لعب ووقتما شارك.

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صاحب الـ21 عامًا قضى موسمين مع إنبي بعد انتقاله إليه من النجوم، لعب في الأول 25 مباراة لم يُسجل خلالهم واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة، وقد صنع 6 فرص لزملائه وحاول التسديد 3 مرات فقط كانت منهم واحدة على المرمى، حاول المراوغة 24 مرة وبلغت نسبة نجاحه 75%.
دفاعيًا في موسم 2019-2020، شتت فؤاد الكرة 32 مرة، واستطاع النجاح في 75% من تدخلاته الدفاعية، والتي بلغت 44 تدخلُا.

تطورت الجوانب الهجومية للاعب خلال الموسم الجاري، إذ لعب حتى الآن في الدوري المصري 22 مباراة لم يُسجل خلالهم لكنه صنع 4 أهداف و16 فرصة لزملائه، وقد حاول التسديد 7 مرات منهم واحدة  فقط على المرمى، وقد حاول المراوغة 37 مرة نجح في 46% منهم.

دفاعيًا تراجعت أرقامه قليلًا فيما يبدو انعكاسًا لتحسن أرقامه الهجومية، إذ قام بـ52 تدخلًا دفاعيًا نجح في 63.5% منهم، وقطع الكرة 26 مرة.

تلك الأرقام قد لا تكون مذهلة، لكنها ممتازة مقارنة بعُمر اللاعب وخبراته ومستوى فريقه وعوامل أخرى عديدة، والأهم أن المتابعة الفنية للاعب تدعم تلك الأرقام وتؤكد أنه لاعب جدير بالثقة ويستحق الرهان عليه ويمتلك الإمكانيات اللازمة لارتداء القميص الأحمر.

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وأجاد اللاعب الشاب في خانة الجناح، لكنه لم يتألق بالشكل الذي يجعله حاليًا جاهزًا لشغل هذه الخانة في الأهلي، إذ مازال بحاجة لتعلم وإتقان اللمسة الأخيرة أمام المرمى، بل حتى التمركز والتحرك داخل منطقة الجزاء أولًا ليحصل على الفرصة الجيدة، وكذلك بحاجة إلى ضبط تسديداته وقراراته الأخيرة حين ينوي الاعتماد على أدائه الفردي.

الأرجح أن ينافس كريم فؤاد محمد هاني على خانة الظهير الأيمن، وغالبًا سينجح في فرض نفسه على التشكيل الأساسي في يمين الدفاع، وبعدها يستخدم لتغطية أي نقص في مراكز أخرى أهمها الظهير الأيسر.

مع هذا، علينا ألا نتجاهل أبدًا حقيقة أن جودة كريم فؤاد الكبيرة وتألقه في خانة الظهير الأيسر قد تكون الخطوة الأولى لرحيل علي معلول عن الأهلي واستغلال المقعد الأجنبي في مركز آخر وربما الاستفادة من عرض مالي كبير لضم النجم التونسي.

كريم وحسب موقع ترانسفيرماركت لعب 29 مباراة في يسار الدفاع و18 في يمينه، بينما لم يلعب سوى 3 مباريات كجناح أيمن ومباراة واحدة في اليسار، علمًا أن اللاعب يتغير مكانه خلال المباراة الواحدة مرتين وأحيانًا ثلاثة.

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