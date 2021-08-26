الرئيس الفرنسي: نواجه وضعا متدهورا ومتوترا للغاية في افغانستان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الخميس ، أثناء زيارته لأيرلندا، إن الوضع في أفغانستان تدهور بشدة والوضع متوتر للغاية حول مطار كابول ، حيث انفجرت قنبلة انتحارية خارج المطار ، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا على الأقل.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن "نواجه وضعا متوترا للغاية" داعيا إلى توخي الحذر.

ووفقا لرويترز، قالت لاريسا براون، محررة شؤون الدفاع في صحيفة التايمز: “لم يتم تأكيد وقوع إصابات في صفوف الجيش البريطاني، في هجوم على آبي جيت بالقرب من فندق البارون”.

أفادت وسائل إعلام أفغانية، ومسؤول بـ حركة طلبان، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة ١٣ شخصا بينهم أطفال من مختلف الجنسيات بانفجار مطار كابول بأفغانستان.