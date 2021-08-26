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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي: نواجه وضعا متدهورا ومتوترا للغاية في افغانستان

ماكرون
ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الخميس ، أثناء زيارته لأيرلندا، إن الوضع في أفغانستان تدهور بشدة والوضع متوتر للغاية حول مطار كابول ، حيث انفجرت قنبلة انتحارية خارج المطار ، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا على الأقل. 

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن "نواجه وضعا متوترا للغاية" داعيا إلى توخي الحذر.

ووفقا لرويترز، قالت لاريسا براون، محررة شؤون الدفاع في صحيفة التايمز: “لم يتم تأكيد وقوع إصابات في صفوف الجيش البريطاني، في هجوم على آبي جيت بالقرب من فندق البارون”.

أفادت وسائل إعلام أفغانية، ومسؤول بـ حركة طلبان، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة ١٣ شخصا بينهم أطفال من مختلف الجنسيات بانفجار مطار كابول بأفغانستان.

انفجار رئيس الوزراء إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون أفغانستان مؤتمر صحفي مختلف الجنسيات الجيش البريطاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفجار مطار كابول

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