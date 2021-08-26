بائعة مناديل.. التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول جثة فتاة كرداسة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن جثة الفتاة التي عثر عليها وسط الشارع بمدينة كرداسة لبائعة مناديل.



وأشارت التحريات الأولية من خلال جمع المعلومات ومراجعة عدد من كاميرات المراقبة إلى أن الفتاة تعمل بمسح السيارات في الشارع وتبيع المناديل بالإضافة إلى التسول بالشارع ولم يتم تحديد هويتها بعد.



كما تبين من توقيع الكشف الصحي لمفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية تشير لوجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة سيحدده تشريح الطب الشرعي وما إذا كان نتيجة جرعة مخدرات أو هبوط في الدورة الدموية.



كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة فتاة وسط الشارع بمدينة كرداسة ولا توجد بها إصابات ظاهرية.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي مدينة كرداسة بالعثور على جثة فتاة وسط الشارع، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة.



أشارت التحريات الأولية برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الجثة لفتاة شابة لا تحمل أي أوراق لإثبات هويتها ولا توجد بها إصابات ظاهرية.



شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.