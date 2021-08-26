طبيب بوجه نصيحة مهمة للمواطنين عن لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، إن جميع لقاحات فيروس كورونا في العالم حاليا تتمتع بأمان كامل تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وتتمتع بالفعالية .



وأضاف محمد منيسي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،أن مصر بها حوالي 700 مركز لتلقي لقاحات كورونا، وهناك إجراءات فعالة لتطعيم المصريين بلقاح فيروس كورونا .

وتابع محمد منيسي :"ندعو المواطنين للإقبال على الحصول على اللقاحات لأنها في غاية الأهمية للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية من مضاعفات فيروس كورونا ".

اقرأ ايضا

الخطة الكاملة لـ تطعيم المدرسين والطلاب والعاملين بـ لقاح كورونا |تفاصيل



واكمل محمد منيسي :" جميع اللقاحات المتعارف عليها حصلت على الموافقات التي تؤكد على أمنها وفعاليتها ".

ولفت محمد منيسي :" الاستمرار في حملات تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمدارس أمر في غاية الأهمية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا "، مضيفا:" من يحصل على لقاح كورونا من الضروري أن يستمر في اتباع الإجراءات الاحترازية أيضا ".



