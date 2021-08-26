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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكاظمي : بدأنا الإجراءات التنفيذية للربط الكهربائي الأردني -المصري- العراقي

الكاظمي
الكاظمي

أكد  رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، إن العراق ماضٍ في اتفاقية خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن ومصر( البصرة - العقبة - الأبيض المتوسط) .

وذكر  الكاظمي قائلا :  بدأنا بالإجراءات التنفيذية لتنفيذ خط الربط الكهربائي (الأردني -المصري- العراقي) .

واضاف ان مجلس الوزراء العراقي فوض وزير النفط بالسير بالإجراءات لمد خط أنبوب النفط من البصرة الى العقبة.


وكان  رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق أن قمة بغداد تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات مع محيطه.

الكاظمي: قمة بغداد تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات مع محيطه

الأمين العام لمجلس التعاون يتسلم دعوة لحضور المؤتمر الإقليمي لدعم العراق


وذكر  مكتب رئيس الوزراء العراقي - في بيان له اليوم الخميس، إن الكاظمي التقى الوفود الإعلامية العربية والأجنبية بمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مؤكدا أن المؤتمر هو حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها.


وأوضح الكاظمي - وفقا للبيان -: أن "هناك تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلينا جميعا التعاون والتكاتف في حلها، والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة".

وأشار الكاظمي إلى أن "العراق بدأ بأخذ دوره التاريخي، ليكون أحد ركائز السلام في المنطقة، وأن العراق يمكنه أن يخلق جسرا للتواصل والتعاون والتكامل الشامل، مع جميع دول المنطقة".

وشدد رئيس الوزراء العراقي قائلا: " كفى حروبا وصراعات وخلافات.. فالعراق يدعو جميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين شعوب المنطقة"، مضيفا أن "هناك فرصا كبيرة في العراق يمكن لدول المنطقة التعاون والمساهمة فيها، وخلق مساحة جديدة لكل شعوب المنطقة؛ كي تبنى السلام والاستقرار لها".
 

العراق مصر الأردن الكهرباء مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي

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