شاهد.. لحظة انفجار مطار كابول ومقتل 13 شخصا وإصابة العشرات

تداولت مواقع الأخبار العالمية مقطع فيديو يستعرض مطار كابول في اللحظات الأولى للانفجار الذي هز العاصمة الأفغانية وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.

ووقع الانفجار بعد ساعات قليلة من تهديد لـ تنظيم داعش الإرهابي، وقتل المهاجمون المجهولون ما لا يقل عن 11 شخصًا وأصابوا عدة آخرين، من بينهم ثلاثة جنود أمريكيين.

ووفقا لرويترز، قالت لاريسا براون، محررة شئون الدفاع في صحيفة التايمز: “لم يتم تأكيد وقوع إصابات في صفوف الجيش البريطاني، في هجوم على آبي جيت بالقرب من فندق البارون”.

أفادت وسائل إعلام أفغانية، ومسئول بـ حركة طلبان، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة ١٣ شخصا بينهم أطفال من مختلف الجنسيات بانفجار مطار كابول بأفغانستان.