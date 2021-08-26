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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة تجميل: كريم بينكي يساعد على حل 80% من مشكلات البشرة

دكتورة دينا أبو السعود
دكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل

قالت دكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، كريم بينكي مختلف عن أي كريم، لأن مكوناته طبيعية ويستطيع أن يعالج أكثر من 80% من المشكلات التي تعاني منها السيدات، خاصة الحبوب.

وأضافت أبو السعود خلال لقاء لها لبرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية “صدى البلد”، أن كريم بينكي يعالج التصبغات والهالات السوداء وعدم نضارة البشرة.

 

 كريم بينكي يمكن استخدامه في الأماكن الحساسة

 

وأكدت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يمكن استخدامه في الأماكن الحساسة، ويعمل على علاج جفاف البشرة، نتيجة وجود زبدة الشيا والكاكاو.

وأشارت خبيرة التجميل دينا أبو السعود، إلى أن كريم بينكي يساهم في تنشيط الدورة الدموية، لأنه يحتوي على فيتامين سي، كما أنه آمن 100% على البشرة.

وتابعت خبيرة التجميل أن كريم بينكي يحتوي على العديد من المكونات التي تعمل على توحيد وتفتيح البشرة، وهي مستخلص التوت البري والعرقسوس.

 

خبيرة تجميل كريم بينكي مشكلات البشرة السيدات دكتورة دينا أبو السعود

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