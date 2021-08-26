275 مليون دولار فاتورة استيراد مصر من سيارات الركوب في مايو الماضي

سجلت الواردات المصرية من سيارات الركوب أعلى قيمة في حجم الزيادة بين السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث بلغت قيمتها نحو 275 مليونا و141 ألف دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 118 مليونا و232 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 156 مليونا و909 آلاف دولار.

واردات مصر من التليفزيونات و سيارات الركوب

وحققت الواردات المصرية من التليفزيونات ارتفاعا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات من التليفزيونات نحو 29 مليونا و169 ألف دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 15 مليونا و623 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 13 مليونا و546 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية من التليفزيونات جاءت ضمن قائمة أهم واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 553 مليونا و71 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 283 مليونا و941 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 269 مليونا و130 ألف دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى 2021، حيث بلغت 15.5 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30.1%.

وحلت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر بقيمة 948.1 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة 881.5 مليون دولار، وسجلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بقيمة 876.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المركز الرابع بقيمة 831.4 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاءت تركيا بصادرات قيمتها 803.4 مليون دولار.