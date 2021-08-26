محافظ بني سويف يناقش مشروع التخرج للقيادات التنفيذية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع التخرج الذي تقدمت به الدفعة الأولي من الموظفين المشاركين في البرنامج التدريبي لبناء صف ثان من القيادات التنفيذية والذي استمر لمدة أسبوعين.

تم تدريب عدد 45 موظفا على مهارات القيادة، التكنولوجيا، التواصل الإداري، إدارة المشروعات ،القانون،القيادة الفاعلة، مكافحة الفساد،الشكاوى وخدمة المواطنين،التحول الرقمي، المجتمع المدني،إدارة الوقت وغيرها.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، وأحمد عادل الأمين المساعد للمجلس الاستشاري للشباب ، ونيرة نابيل المشرف على البرامج التدريبية .

قام بإعداد المشروع 5 مجموعات من المتدربين ضمن فريق واحد وروح ايجابية تم اكتسابها خلال أسبوعين من التدريب ، وتضمن المشروع تقديم دراسة شاملة لإقامة حديقة دولية ومركز ترفيهي بالمحافظة ، والذي يتسق مع إستراتيجية المحافظة التنموية التي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية التي تمتلكها في مختلف القطاعات.

ومن جانبه أثنى محافظ بني سويف على مشروع التخرج الذي تضمن دراسة متكاملة من كافة النواحي ، مؤكدا على دعمه للمقترحات التي تضمنها المشروع ، مشيرا إلى أهمية التنسيق وتبادل الرؤى مع منظومة العمل الحالية ، للوصول لأدق وأقرب تصور لعرض فكرة المشروع والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، بجانب وضع آليات وخطوات تطبيقه بما يضمن ويحقق الاستفادة من نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف في المنظومة الحالية للشكاوى وخدمة المواطنين.