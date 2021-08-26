رسميا .. الفرنسي كانتي أفضل لاعب وسط في أوروبا 2021

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي البرتغالي كأفضل لاعب خط وسط في أوروبا لعام 2021.

وقال كانتي بعد تسلمه الجائزة: "الفوز بهذه الجائزة هي ثمرة للعمل الجماعي وأنا ممتن لكل زملائي الذين ساعدوني".

يأتي ذلك ضمن فعاليات حفل قرعة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة التركية إسطنبول.

وكان نادي تشيلسي هو المتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم 14 سبتمبر المقبل من أجل بداية مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا على أن تكون الجولة السادسة والأخيرة يومي 7 و8 ديسمبر 2021.