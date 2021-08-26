الكاظمي: نقدر دور مصر بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي تقدير بلاده الكامل للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو العمل على دعم مسيرة التضامن العربي المشترك و تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة .



جاء ذلك في كلمة الكاظمى تعقيبا على مداخلة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اللقاء الذي عقده مع كبار الصحفيين العرب والأجانب اليوم بمناسبة مؤتمر دول الجوار الذي سيعقد بعد غد السبت في بغداد



ونقل كرم جبر إلى رئيس الوزراء العراقي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر الي رئيس الوزراء العراقي لما للعراق من مكانة كبيرة لدى مصر .



وأعرب جبر عن سعادته لما لمسة من استعادة الحياة الطبيعية في شوارع بغداد بما يؤكد أن العراق بدأ يستعيد عافيته وهويته الوطنية .



و إشار إلى أن العراق بدأ يخطو خطوات جادة على طريق التنمية والبناء ‏والذي بدأ جليا من خلال المباني الشاهقة والمنشآت وإقامة المشروعات الصناعية وعودة الاهتمام بالتنمية الزراعية والاقتصادية.



وأعرب عن تقديره للجهود الراهنة في العراق التي تستهدف رفاهية الشعب العراقي وتحقيق المزيد من التعاون الإقليمي والدولي