لم أشك فيها .. فاتي جمالي تعلن عن سرقتها

كشفت الفنانة المغربية فاتى جمالى، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات، عن تعرضها للسرقة من خلال خادمتها الإيفوارية .

ونشرت فاتى جمالى مقطع فيديو تطلب من خلاله من متابعيها أخد الحيطة و الحذر، من بعض المساعدات و الأشخاص الذين يعملون بالمنازل.

واستكملت فاتى جمالى حديثها أنها لم تكن تتوقع ان تقوم مساعدتها المنزلية بسرقتها ، بل أنها لم تكن تشك فيها رغم اختفاء بعض الأشياء الثمينة من المنزل .

فاتى جمالى فى سطور :

الجدير بالذكر ان فاتى جمالى ممثلة ومقدمة برامج مغربية اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء جمالى حيث ولدت فى مدينة الدار البيضاء المغربية ، ولديها أصول أمازيغية .

بدأت فاتى جمالى العمل كعارضة أزياء عندما كان عمرها 16 عاما ، لتنطلق فى عام 2013 وتشارك بمسابقات ملكات الجمال .

وفى 2015 دخلت فاتى جمالى مجال التمثيل ، وظهرت فى برنامج رامز بيلعب بالنار وذلك عن طريق اتصال تليفونى من المنتجة المنفذة للبرنامج فى المغرب والتى تعرفها فاتى من مهرجان مغربي سابق شاركت فيه .