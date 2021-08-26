ولاد البلد داخل قرى برج العرب.. اليوم

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان عرض "ولاد البلد " من إنتاج فرقة المسرح الحديث يستعد اليوم ليبدأ جولته بمدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية ضمن مبادرة "حياة كريمة " تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و ذلك حتى ٥ سبتمبر المقبل حيث يبدأ العرض ليلته الأولى من مركز شباب الغرينات و ذلك ضمن مشروع المواجهة و التجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و هو المشروع الذي وضع خطته البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، و تنفذ الخطة فرقة مسرح المواجهة و التجوال .

و أضاف " محمد الشرقاوي " مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح ان عرض " ولاد البلد " يقدم عروضه خلال الأيام المقبلة بمراكز برج العرب الجديدة ، أبو صير و وتوابعهم ، حيث يقدم العرض بمراكز الشباب هناك ، و ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة الداخلية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، و جمعيات المجتمع المدني بالمدينة .

عرض ولاد البلد

جديد بالذكر ان عرض "ولاد البلد " يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي ، ياسر الرفاعي ، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.