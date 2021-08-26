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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولاد البلد داخل قرى برج العرب.. اليوم

إسماعيل مختار
إسماعيل مختار

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان عرض "ولاد البلد " من إنتاج فرقة المسرح الحديث يستعد اليوم ليبدأ جولته  بمدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية  ضمن مبادرة "حياة كريمة " تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و ذلك حتى ٥ سبتمبر المقبل  حيث يبدأ العرض ليلته الأولى من مركز شباب  الغرينات و ذلك ضمن مشروع المواجهة و التجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و هو المشروع الذي وضع خطته البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، و تنفذ الخطة فرقة مسرح المواجهة و التجوال .

و أضاف " محمد الشرقاوي  " مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح ان عرض " ولاد البلد " يقدم عروضه خلال الأيام المقبلة بمراكز  برج العرب الجديدة ، أبو صير و وتوابعهم ، حيث يقدم العرض بمراكز الشباب هناك ، و ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة الداخلية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، و جمعيات المجتمع المدني بالمدينة .

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عن بطولات الجنود على الحدود..عرض ولاد البلد بـ قصر ثقافة أسيوط .. غدا

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شهامة ولاد البلد.. قصة جبريل القناوي الذي وهب نفسه لإنقاذ الغرقى بالنيل

عرض ولاد البلد

جديد بالذكر ان عرض "ولاد البلد " يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي ، ياسر الرفاعي ، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد  ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

البلد ولاد البلد عرض ولاد البلد عرض المسرح مسرح البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار السيسي

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